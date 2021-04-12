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Суд изменил меру пресечения "политэксперту" с каналов Медведчука: может выйти под залог

12.04.2021, 22:46
Суд изменил меру пресечения
Юрий Дудкин (Фото – скриншот из видео NewsOne, Youtube)

Суд изменил меру пресечения Юрию Дудкину, выступавшему в качестве политического эксперта на телеканалах одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, с ареста на арест с альтернативой залога. Об этом стало известно с видеотрансляции из зала суда.

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Срок действия меры пресечения — по 24 апреля включительно. Залог — 2 млн грн.

  • 24 февраля СБУ сообщила Дудкину о подозрении. По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам.
  • В СБУ утверждают, что по заданию кураторов Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в соцсетях и youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из России. На этих ресурсах подозреваемый распространял заказной контент, в том числе от координаторов с российского Первого канала и агентства News Front.
  • 25 февраля суд постановил взять Дудкина под стражу без альтернативы залога. 

Вадим Ребрина
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госизмена виктор медведчук Юрий Дудкин
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