"Политэксперта" Дудкина, работавшего на каналах Медведчука, арестовали
25.02.2021, 16:02
Юрий Дудкин (Скриншот из видео)
Подозреваемый в госизмене Юрий Дудкин, выступавший на каналах Виктора Медведчука, взят под стражу. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ со ссылкой на решение Печерского суда Киева.
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По информации источника, Дудкин проведет под стражей два месяца.
Его подозревают в госизмене и дискриминации других граждан.
- 3 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против каналов из так называемого пула Медведчука. 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Юридический собственник каналов, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, считает санкции "актом цензуры" и "политической расправой".
- Вчера, 24 февраля, Дудкину сообщили о подозрении. По утверждению СБУ, Дудкин систематически получал деньги от заказчиков из РФ за "разжигание межнациональной вражды" в эфирах телеканалов, попавших под санкции СНБО.
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