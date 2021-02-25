"Политэксперта" Дудкина, работавшего на каналах Медведчука, арестовали

LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ со ссылкой на решение Печерского суда Киева. Подозреваемый в госизмене Юрий Дудкин, выступавший на каналах Виктора Медведчука , взят под стражу. Об этомсообщили в пресс-службе СБУ со ссылкой на решение Печерского суда Киева.

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По информации источника, Дудкин проведет под стражей два месяца.

Его подозревают в госизмене и дискриминации других граждан.

Вчера, 24 февраля, Дудкину сообщили о подозрении. По утверждению СБУ, Дудкин систематически получал деньги от заказчиков из РФ за "разжигание межнациональной вражды" в эфирах телеканалов, попавших под санкции СНБО.

Станислав Стороженко , Марк Сировой

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