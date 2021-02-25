UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Политэксперта" Дудкина, работавшего на каналах Медведчука, арестовали

25.02.2021, 16:02
Юрий Дудкин (Скриншот из видео)
Подозреваемый в госизмене Юрий Дудкин, выступавший на каналах Виктора Медведчука, взят под стражу. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ со ссылкой на решение Печерского суда Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации источника, Дудкин проведет под стражей два месяца. 

Его подозревают в госизмене и дискриминации других граждан.
  • Вчера, 24 февраля, Дудкину сообщили о подозрении. По утверждению СБУ, Дудкин систематически получал деньги от заказчиков из РФ за "разжигание межнациональной вражды" в эфирах телеканалов, попавших под санкции СНБО.
Станислав Стороженко, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу Печерский суд Юрий Дудкин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 