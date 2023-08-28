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Суд конфисковал квартиру чиновницы львовской таможни: она указала, что это "подарок мамы"

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 12:23
Суд конфисковал квартиру чиновницы львовской таможни: она указала, что это
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба суда)

Высший антикоррупционный суд конфисковал у чиновника таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни квартиру в центре Львова стоимостью 1,86 млн грн. Материалы для суда предоставило Государственное бюро расследований, говорится в заявлении ведомства. Согласно предварительному сообщению Национального агентства по предотвращению коррупции, речь идет о должностной лице Анне Бисюк. Чиновница указывала, что квартиру ей якобы подарила мать.

ВАКС признал необоснованным активом, который подлежит конфискации квартиру должностной лица площадью более 100 квадратных метров, пишет ГБР.

На момент приобретения в 2020 году недвижимость стоила 1,86 млн. грн.

"Работники ГБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд по поводу их конфискации. В частности, не благотворительность должностного лица подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции", – пишет ведомство.

В декларации чиновница указала, что квартиру якобы получила в подарок от матери.

Однако анализ имущественного положения и доходов семьи должностного лица показал, что ее мать не имела финансовой возможности приобрести эту недвижимость, отмечает ГБР.

В ведомстве отметили, что работа по поиску необоснованных активов чиновников и правоохранителей продолжается.

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Артём Джерипа
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