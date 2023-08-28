Суд конфисковал квартиру чиновницы львовской таможни: она указала, что это "подарок мамы"

Высший антикоррупционный суд конфисковал у чиновника таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни квартиру в центре Львова стоимостью 1,86 млн грн. Материалы для суда предоставило Государственное бюро расследований, говорится в заявлении ведомства. Согласно предварительному сообщению Национального агентства по предотвращению коррупции, речь идет о должностной лице Анне Бисюк. Чиновница указывала, что квартиру ей якобы подарила мать.

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ВАКС признал необоснованным активом, который подлежит конфискации квартиру должностной лица площадью более 100 квадратных метров, пишет ГБР.

На момент приобретения в 2020 году недвижимость стоила 1,86 млн. грн.

"Работники ГБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд по поводу их конфискации. В частности, не благотворительность должностного лица подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции", – пишет ведомство.

В декларации чиновница указала, что квартиру якобы получила в подарок от матери.

Однако анализ имущественного положения и доходов семьи должностного лица показал, что ее мать не имела финансовой возможности приобрести эту недвижимость, отмечает ГБР.

В ведомстве отметили, что работа по поиску необоснованных активов чиновников и правоохранителей продолжается.

15 августа ГБР сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды начальницы Житомирской таможни и ее сообщникам.

В начале июня 2023 года шестерым инспекторам таможенного поста "Городок" Львовской таможни сообщено о подозрении по факту "нулевого" растаможивания автомобилей после его отмены.

В апреле НАПК сообщило, что гражданская жена одного из руководителей Государственной таможенной службы Руслана Черкасского в 2022 году перевезла через границу $760 000 наличными.

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