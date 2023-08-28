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Суд конфіскував квартиру чиновниці львівської митниці: вона вказала, що це "подарунок мами"

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 12:23
Суд конфіскував квартиру чиновниці львівської митниці: вона вказала, що це
Вищий антикорупційний суд (Фото: пресслужба суду)

Вищий антикорупційний суд конфіскував у посадовиці митного посту "Львів — Північний" Галицької митниці квартиру у середмісті Львова вартістю 1,86 млн грн. Матеріали для суду надало Державне бюро розслідувань, йдеться у заяві відомства. Згідно з попереднім повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції, йдеться про посадовицю Анну Бісюк. Чиновниця вказувала, що квартиру їй нібито подарувала мати.

ВАКС визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації квартиру посадовиці площею понад 100 квадратних метрів, пише ДБР.

На момент придбання у 2020 році нерухомість коштувала 1,86 млн грн.

"Працівники ДБР та прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду щодо їх конфіскації. Зокрема, не доброчинність посадовиці підтвердив й моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції", – пише відомство.

У декларації посадовиця вказала, що квартиру нібито отримала у подарунок від матері.

Проте аналіз майнового стану та доходів сім'ї посадовиці показав, що її мати не мала фінансової можливості придбати цю нерухомість, зауважує ДБР.

У відомстві зазначили, що робота з пошуку необґрунтованих активів чиновників та правоохоронців триває.

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Артем Джеріпа
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