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15.02.2019, 15:23

Суд Мосийчук против Супрун: судья взял самоотвод по двум причинам

Суд Мосийчук против Супрун: судья взял самоотвод по двум причинам - Фото
Сергей Каракашьян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Судья Сергей Каракашьян, который вчера вернул полномочия Супрун, отказывается вести дело

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Судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян, который рассматривает дело о полномочиях и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, решил взять самоотвод. Об этом он заявил сегодня на заседании, передает корреспондент LIGA.net.

Каракашьян вышел в комнату для совещаний, чтобы оформить решение. В заседании объявлен перерыв.

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Как пояснил вышедший к журналистам судья-спикер Богдан Санин, судья принял решение о самоотводе по двум причинам.

Во-первых, на него была подана жалоба в Высший совет правосудия, и Каракашьян расценил это как давление.

Во-вторых, когда судья принимал решение об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра, он вынужден был дать оценку доказательствам по сути дела. Из-за этого, по словам Санина, могут возникнуть сомнения в его объективности. Чтобы таких сомнений не было, Каракашьян взял самоотвод.

Теперь дело будет передано на автоматическое перераспределение. Санин уточнил, что во время такого перераспределения дело не может попасть снова к судье Каракашьяну.

Дата следующего заседания станет известна, когда новый судья получит материалы производства.

Сегодня в ОАСК проходит судебное заседание по иску народного депутата Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун об отсутствии у нее полномочий министра.

5 февраля по иску нардепа-радикала Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд ходатайство об отмене мер обеспечения иска.

14 февраля судья ОАСК Сергей Каракашьян озвучил решение суда, которым вернул Супрун полномочия и.о. министра.

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Теги: суд, ульяна супрун, игорь мосийчук, Сергей Каракашьян, самоотвод
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