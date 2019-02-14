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14.02.2019, 13:24

Суд вернул Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Суд вернул Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Судья Сергей Каракашьян, который 11 февраля удалился в совещательную комнату, спустя три дня принял решение

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Окружной административный суд Киева восстановил полномочия и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Такое решение озвучил сегодня судья ОАСК Сергей Каракашьян.

Комментируя решение суда, Супрун отметила, что судья сослался на вчерашнее решение Кабмина, которым была разблокирована работа Минздрава. "Сегодня судья использовал это и сказал, что якобы он не должен принимать решение... Такое: я отказал вашим аргументам, но я также и отменил свое решение", - подчеркнула она.

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Она отметила, что подписывать документы начала уже сегодня утром, и лекарства начали развозить по регионам.


Судья Сергей Каракашьян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

5 февраля по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Одной из причин решения стало то, что Супрун, по данным истца, находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015-м получила гражданство Украины. Также в суде пояснили, что она превысила срок, на который была уполномочена исполнять обязанности министра.

В суде утверждают, что решение предусматривает только два запрета: а) принимать участие в заседаниях Кабмина и б) определять стратегический план Минздрава. Однако "если есть сомнения насчет подписания того или иного документа, Минздрав имеет право обратиться за соответствующим разъяснением" к судье.

На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд ходатайство об отмене мер обеспечения иска. О своей полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко, подчеркнув, что лично решал вопрос предоставления ей украинского гражданства.

Сама Супрун заявила, что решение суда от 5 февраля заблокировало доставку лекарств в медучреждения, поскольку она лишена права подписывать документы. 13 февраля Кабмин принял постановление, которое позволяет Минздраву частично разблокировать работу, в частности, утвердить распределение препаратов и вакцин.

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Теги: ульяна супрун, апелляция, игорь мосийчук, решение, окружной суд Киева
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