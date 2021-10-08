Суд не избрал меру пресечения мэру Одессы Труханову, объявлен перерыв
08.10.2021, 23:02
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)
Высший антикоррупционный суд не не смог сегодня избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю по делу о незаконном завладении землей в городе. Об этом сообщает Суспильне, корреспондент которого следила за рассмотрением дела.
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Суд не успел изучить все документы дела и после девятичасового заседания объявил в процессе перерыв до понедельника, 11 октября.
- 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о якобы незаконной выдаче земли под застройку.
- По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, в рамках этого дела Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение бизнесмену Владимиру Галантернику.
- Труханов назвал "абсурдным и незаконным" подозрение НАБУ.
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