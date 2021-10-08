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Суд не избрал меру пресечения мэру Одессы Труханову, объявлен перерыв

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 23:02
Суд не избрал меру пресечения мэру Одессы Труханову, объявлен перерыв - Фото
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд не не смог сегодня избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю по делу о незаконном завладении землей в городе. Об этом сообщает Суспильне, корреспондент которого следила за рассмотрением дела.

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Суд не успел изучить все документы дела и после девятичасового заседания объявил в процессе перерыв до понедельника, 11 октября.

Вадим Ребрина
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