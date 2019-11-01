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Фигуранты схем Гладковского будут нести ответственность - суд

Фигуранты схем Гладковского будут нести ответственность - суд - Фото
Правосудие (фото - pixabay.com)
01.11.2019, 13:25

Ранее прокуратура просила освободить от ответственности руководителей Оптимумспецдетали

Шевченковский райсуд Киева принял решение не освобождать от ответственности фигурантов коррупционного скандала в Укроборонпроме Андрея Рогозу и Виталия Жукова. Об этом говорится в решениях суда.

Прокуратура просила освободить Рогозу от ответственности за неуплату налогов в особо крупных размерах, поскольку он якобы заплатил 26,6 млн гривень за день до вручения подозрения. Однако суд не принял ходатайство, поскольку в нем были допущены ряд нарушений: неправильно сформулировано подозрение, а также не был доказан размер нанесенного государству ущерба. Кроме того, суд счел фотокопии квитанций об уплате налогового долга ненадлежащими и недопустимыми доказательствами.

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Для Виталия Жукова было вынесено аналогичное решение, однако пока оно опубликовано не в полном размере, обоснование суда остается неизвестным.

Справка. 2 апреля 2019 в ГПУ сообщили о том, что Жукову и Рогозе, которые были фактическими владельцам предприятия Оптимумспецдеталь, объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен. В схеме в ОПК, по данным проекта Наші гроші, участвовали на тот момент замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов.

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укроборонпром олег гладковский андрей рогоза Оптимумспецдеталь виталий жуков
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