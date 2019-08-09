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Суд обязал НАБУ открыть уголовные производства против Грицака

Суд обязал НАБУ открыть уголовные производства против Грицака - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 12:25

По заявлению адвоката Казака НАБУ должно завести уголовные дела против главы СБУ и его первого заместителя

Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть уголовные производства против главы СБУ Василия Грицака, его первого заместителя и еще ряда высокопоставленных лиц. Об этом говорится в постановлении суда от 2 августа по делу N760/21113/19.

Суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных нарушениях, о которых говорилось в заявлении адвоката по фамилии Казак.

Казак 16 июля заявил о вероятных уголовных нарушениях председателя СБУ, первого заместителя СБУ (до 18 мая должность занимал Павел Демчина, с 22 мая - Иван Баканов), прокурора прокуратуры Волынской области, заместителя прокурора области и прокурора Волынской области, начальника Главного следственного управления, заместителя начальника Главного следственного управления, начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области, заместителя начальника СУ ГУ НП в Волынской области.

Речь идет о таких нарушениях, как злоупотребление служебным положением, служебный подлог и получение взятки (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Определение не подлежит обжалованию.

Глава СБУ сейчас находится в отпуске.

  • 20 июня Грицак сообщил, что после инаугурации Владимира Зеленского у него было несколько встреч с ним, в том числе "было и человеческое общение". На вопрос, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации, Грицак предпочел не отвечать.
  • С и.о. главы СБУ Бакановым Грицак встречался несколько раз до своего ухода в отпуск.
  • 6 июня Рада отказалась увольнять Грицака - не хватило голосов.
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