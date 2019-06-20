Грицак рассказал об общении с Бакановым и Зеленским

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После инаугурации Владимира Зеленского у него было несколько встреч с главой СБУ Василием Грицаком, в том числе "было и человеческое общение". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал де-факто бывший руководитель Службы.

Грицак проинформировал президента об оперативной обстановке, вызовах и угрозах, наработках Службы и, по его словам, акцентировал внимание на том, что действующий состав СБУ "мотивирован на недопущение российского реванша в Украине".

"Надеюсь, что по итогам встреч Владимир Зеленский стал немного больше понимать специфику деятельности Службы, но впереди у него еще долгий путь познания сложности и ответственности задач, которые выполняет СБУ", - отметил глава СБУ.

На вопрос, почему не отдал честь президенту на инаугурации, Грицак предпочел не отвечать: "Позволю себе не комментировать этот вопрос".

С и.о. главы СБУ Иваном Бакановым его предшественник встречался несколько раз до своего ухода в отпуск: говорит, обсуждали "наиболее острые вопросы в оперативной обстановке", "предоставил определенные рекомендации и советы".

"Для него сейчас очень сложное время: он лично понимает, что отсутствие предыдущего опыта работы в СБУ имеет как свои плюсы, так и несет серьезные риски", - сказал Грицак, добавив, что хоть еще рано оценивать Баканова на этой должности, "как человек он произвел положительное впечатление".

6 июня Рада отказалась увольнять Грицака - не хватило голосов.

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