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20.06.2019, 13:33

Грицак рассказал об общении с Бакановым и Зеленским

Грицак рассказал об общении с Бакановым и Зеленским - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Так и не уволенный Радой глава СБУ говорит, что президент заверил его в неизменности приоритетов Службы в защите Украины от российской агрессии

После инаугурации Владимира Зеленского у него было несколько встреч с главой СБУ Василием Грицаком, в том числе "было и человеческое общение". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал де-факто бывший руководитель Службы.

Грицак проинформировал президента об оперативной обстановке, вызовах и угрозах, наработках Службы и, по его словам, акцентировал внимание на том, что действующий состав СБУ "мотивирован на недопущение российского реванша в Украине".

"Надеюсь, что по итогам встреч Владимир Зеленский стал немного больше понимать специфику деятельности Службы, но впереди у него еще долгий путь познания сложности и ответственности задач, которые выполняет СБУ", - отметил глава СБУ.

На вопрос, почему не отдал честь президенту на инаугурации, Грицак предпочел не отвечать: "Позволю себе не комментировать этот вопрос".

С и.о. главы СБУ Иваном Бакановым его предшественник встречался несколько раз до своего ухода в отпуск: говорит, обсуждали "наиболее острые вопросы в оперативной обстановке", "предоставил определенные рекомендации и советы".

"Для него сейчас очень сложное время: он лично понимает, что отсутствие предыдущего опыта работы в СБУ имеет как свои плюсы, так и несет серьезные риски", - сказал Грицак, добавив, что хоть еще рано оценивать Баканова на этой должности, "как человек он произвел положительное впечатление".

6 июня Рада отказалась увольнять Грицака - не хватило голосов.

Читайте также: "Реваншизм РФ поднимает голову". Грицак увольняется с главы СБУ

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, василий грицак, сбу, Иван Баканов
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