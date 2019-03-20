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20.03.2019, 13:20

Суд отказал адвокатам Януковича в исправлении "описок"

Суд отказал адвокатам Януковича в исправлении "описок" - Фото
Виктор Янукович (фото - EPA)

Суд не усматривает никаких ошибок в приговоре Виктору Януковичу по делу о государственной измене

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Оболонский райсуд Киева отказал адвокатам беглого экс-президента Виктора Януковича в исправлении описок в приговоре по делу о государственной измене. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе суда. 

"Суд не усматривает никаких ошибок или описок в приговоре в отношении Виктора Януковича", – подчеркивает пресс-служба.

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В суде добавили, что приговор составлен на официальном деловом языке в соответствии с требованиями УПК Украины. Поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано.

6 марта Киевский апелляционный суд вернул дело беглого экс-президента в Оболонский райсуд - для исправления ошибок и разъяснения приговора.

24 января Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

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Теги: виктор янукович, майдан, революция достоинства
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