Суд отказал адвокатам Януковича в исправлении "описок"

Виктор Янукович (фото - EPA)

Оболонский райсуд Киева отказал адвокатам беглого экс-президента Виктора Януковича в исправлении описок в приговоре по делу о государственной измене. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе суда.

"Суд не усматривает никаких ошибок или описок в приговоре в отношении Виктора Януковича", – подчеркивает пресс-служба.

Реклама

В суде добавили, что приговор составлен на официальном деловом языке в соответствии с требованиями УПК Украины. Поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано.

6 марта Киевский апелляционный суд вернул дело беглого экс-президента в Оболонский райсуд - для исправления ошибок и разъяснения приговора.

24 января Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.