Суд отказал кандидатам от Слуги народа в признании недействительными выборов в Василькове

Судья заявил, что предоставленные доказательства не позволяют установить, что голосование было незаконным

Васильковский суд отказал кандидатам от Слуги народа в признании недействительными выборов на девяти участках. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Судья Олег Марчук заявил, что предоставленные доказательства не позволяют установить незаконное голосование на указанных участках в количестве, превышающем 5%.

Кроме того, отмечается, что по нескольким участкам был просроченных срок подачи искового заявления.

Также судья отметил, что предоставленный в качестве доказательства сюжет канала 1+1 является общеинформативным и не называет номера участков, где могли произойти нарушения.

Кандидат от СН Андрей Шевченко сообщил, что будет подавать апелляцию на это решение.

Ранее сегодня кандидаты от СН Андрей Шевченко и Николай Недилько подали иск в Васильковский суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий и Васильковской городской ТИК.

Возле здания суда проходили два митинга протеста – один против иска СН, другой в поддержку.

По предварительным подсчетам, на выборах на пост главы Васильковской ОТО победила самовыдвиженка Наталья Баласинович с отрывом от кандидатов от СН в 1500 голосов.

В ЦИК сообщали, что окончательные результаты состоявшихся 25 октября местных выборов появятся максимум в пятидневный срок.

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Наталия Медведева

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