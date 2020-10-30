Установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 глав населенных пунктов

Процесс подсчета голосов избирателей и составления протоколов участковыми избирательными комиссиями завершен

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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По состоянию на 16:00 установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов (восьми городских, 15-ти поселковых, 41-го сельского) в 23 областях. Также признаны избранными 84 головы: 20 городских, 17 поселковых, 47 сельских в 23 областях.

Процесс подсчета голосов избирателей и составления протоколов участковыми избирательными комиссиями завершен, почти все они передали документацию теризбиркомам.

Этот процесс продолжается в двух областях (менее 0,2% УИК): в Винницкой – 30 УИК, и в Одесской – 27.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Ранее в ЦИК сообщали, что окончательные результаты состоявшихся 25 октября местных выборов появятся максимум в пятидневный срок.

Слуга народа заявила, что согласно ее параллельному подсчету, она лидирует по числу мандатов в городских, поселковых и сельских советах.

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Вадим Ребрина

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