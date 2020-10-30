Местные выборы. ОПОРА показала, как переписывали протоколы в Харькове: видео

Наблюдатели ОПОРЫ заявили о переписывании протоколов и использовании печати в помещениях ТИК в Харькове

В Харькове представители гражданской сети ОПОРЫ зафиксировали, как члены участковых комиссий переписывают избирательную документацию в помещении ТИК. Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

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27 октября наблюдатель ОПОРЫ заметил членов УИК №631608, №631633, №631642, №631639, которые заполняли избирательную документацию, в том числе уточненные протоколы о подсчете голосов, за пределами помещения для голосования, что противоречит нормам избирательного законодательства.

"Поскольку в таких действиях усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 158-3 Уголовного кодекса (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации), наблюдатель ОПОРЫ написал заявление в полицию", – уточняется в сообщении.

Аналогичное нарушение наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал в Харьковской городской ТИК. Речь идет о переписывании избирательной документации с использованием печати УИК.

В ОПОРЕ подчеркнули, что в ч. 6 ст.253 Избирательного кодекса говорится – во время транспортировки избирательной документации печать участковой избирательной комиссии и незаполненные бланки протоколов УИК о подсчете голосов избирателей на избирательном участке хранятся в сейфе (металлическом шкафу) в помещении УИК.

25 октября опубликовали данные экзитпола местных выборов в 12 городах Украины. Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес набрал 57,9%.

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Арина Толина

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