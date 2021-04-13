Суд отказался привлекать к ответственности судей КСУ за конфликт интересов – НАПК

Голосеевский суд Киева оправдал судей КСУ Игоря Слиденко и Ирину Завгороднюю по делу о конфликте интересов при голосовании за отмену е-декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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НАПК направило в суд административные протоколы против Слиденко и Завгородней, так как они участвовали в принятии решения КСУ об отмене е-декларирования, в то время как НАПК выявило нарушения в их собственных декларациях.

Судья Алла Слободянюк решила, что судей КСУ невозможно привлечь к ответственности за действия, совершенные в условиях конфликта интересов, поскольку они подали заявления о самоотводе. Также заявление об их отводе подавал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

В решение суда указано, что КСУ является коллегиальным органом, решения которого принимаются большинством голосов. Поэтому, по мнению судьи, "отсутствует прямая и непосредственная причинно-следственная связь между голосованием и принятием решения", и нет возможности привлечь судей КСУ к административной ответственности.

В НАПК заявили, что такое понимание судом законодательства делает невозможным привлечение к административной ответственности любого судьи КСУ.

В НАПК подчеркнули, что закон о КСУ прямо запрещает судьям участвовать в принятии решений в случае конфликта интересов, и наличие заявления о самоотводе не может служить основанием для участия. Также в НАПК уверены, что в законодательстве очевидна разница между ответственностью за совершение действий в условиях конфликта интересов и ответственностью за голосование.

В НАПК отметили, что апелляция в таких делах законодательством не предусмотрена, поэтому решение Голосеевского суда окончательное.

В октябре 2020 года НАПК заявило о нарушениях в декларациях судей КСУ Головатого и Завгородней.

25 февраля КСУ отказался согласовать порядок проверки деклараций судей КСУ, предложенный НАПК.

Денис Юдин

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