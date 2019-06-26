Суд отказался снять Бойко с выборов

Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска о снятии с выборов одного из лидеров партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Юрист политсилы пояснил, что иск подал один из членов партии Оппозиционный блок.

В нем суд просили признать, что Бойко по-прежнему является руководителем партии Оппоблок, и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты, рассказал адвокат.

В пресс-службе Оппозиционной платформы заявили, что "иск носит заказной характер".

Ранее стало известно, что в Шестой апелляционный административный суд подали иск с требованием отменить регистрацию в ЦИК на досрочных выборах Юрия Бойко, который баллотируется по списку партии Оппозиционная платформа – За жизнь.