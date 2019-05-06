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06.05.2019, 17:42

Суд отказался забирать у Насирова загранпаспорт

Суд отказался забирать у Насирова загранпаспорт - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд отказался продлевать обязательство сдать загранпаспорт, однако постановил являться на заседания, сообщать о смене места жительства или работы

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Шевченковский районный суд Киева отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые ходатайствовали об изъятии паспорта для выезда за границу у бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Прокурор САП на заседании просил изменить меру пресечения и изъять паспорт. Ранее паспорт у экс-главы ГФС был изъят, однако с 2 по 6 мая эта мера не действовала, поскольку суд не мог вовремя рассмотреть ходатайство.

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В то же время, коллегия судей – Бугилля В.В., Щебуняева Л.Л. и Хардина О. П. – постановила являться в суд при вызове, сообщать суду о смене места проживания и работы, воздержаться от общения со свидетелями по вопросам этого уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 10:00 17 мая.

14 февраля Шевченковский суд арестовал $300 000 на счету Насирова, которые он скрыл в банке в Великобритании.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015 по 2016 года он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.

24 апреля сообщалось, что Насиров подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить Кабинету министров назначать Сергея Верланова главой Налоговой службы. 

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Теги: суд, загранпаспорт, роман насиров
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