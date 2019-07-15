Суд отклонил иск исключенной из списка кандидата от Слуги народа

Елена Коробкова (фото - facebook.com/e.korobkova)

Шестой апелляционный административный суд отклонил иск исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой о восстановлении в качестве кандидата в нардепы от президентской партии Слуга народа. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее решение коллегия судей вынесла вчера, 14 июля. Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде. Коробкова просила суд отменить постановление Центризбиркома от 10 июля об отмене ее регистрации кандидатом в нардепы от партии Слуга народа.

Ранее Коробкова, которую исключили из списка Слуги народа, как утверждают в партии, по ее собственной просьбе, заявила, что не писала никаких заявлений, а ее исключение из списка "является незаконным".

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