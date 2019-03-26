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26.03.2019, 19:53

Суд отклонил иск о возможном вмешательстве Порошенко в дела ПЦУ

Суд отклонил иск о возможном вмешательстве Порошенко в дела ПЦУ - Фото
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

В суде сказали, что истец выбрал "неправильный способ защиты нарушенного права"

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Окружной админсуд Киева отказал общественной организации в удовлетворении иска к президенту Петру Порошенко, в котором суд просили признать отсутствие у главы государства компетенции вмешиваться в деятельность церкви. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

В частности, ОО Неправительственная организация верховенство права просила суд признать, что Порошенко не мог подписывать и направлять Вселенскому патриарху Варфоломею обращение о предоставлении томоса об автокефалии.

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"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

3 ноября 2018 года Порошенко и Варфоломей подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии между Вселенским патриархатом и Украиной.Порошенко назвал тот день историческим. В марте 2019 года текст договора опубликовали на сайте АП. 

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Теги: томос, петр порошенко, церковь, варфоломей
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