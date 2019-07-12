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12.07.2019, 07:10

Суд отменил отказ ЦИК в регистрации Кузьмину

Суд отменил отказ ЦИК в регистрации Кузьмину - Фото
Ренат Кузьмин (скриншот)

По словам адвоката бывшего замгенпрокурора, решение принял шестой апелляционный суд

Суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии об отказе регистрации бывшему заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину как кандидата в народные депутаты. Об этом сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров у себя в Facebook.                        

"Шестой апелляционный административний суд отменил "незаконное" постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты.  Прогнозирую агонию в определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК", - отметил адвокат.

Кузьмин был в списке партии пророссийской партии Оппозиционная платформа - за життя под номером 35.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, по его словам, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

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Теги: Ренат Кузьмин
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