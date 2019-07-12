Суд отменил отказ ЦИК в регистрации Кузьмину

Ренат Кузьмин (скриншот)

Суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии об отказе регистрации бывшему заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину как кандидата в народные депутаты. Об этом сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров у себя в Facebook.

"Шестой апелляционный административний суд отменил "незаконное" постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты. Прогнозирую агонию в определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК", - отметил адвокат.

Кузьмин был в списке партии пророссийской партии Оппозиционная платформа - за життя под номером 35.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, по его словам, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.