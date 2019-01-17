Суд отменил решение о выговоре судье Ларисе Гольник

Лариса Гольник (фото - humanrights.org.ua)

Большая палата Верховного суда отменила предыдущее решение Высшего совета правосудия в отношении вынесения выговора судье Ларисе Гольник. Об этом сообщил в Facebook адвокат судьи Роман Маселко.

Как сообщила Гольник в комментарии Громадському, теперь это решение должен утвердить Высший совет правосудия, который ранее вынес ей выговор. Также она добавила, что решение ей вынесли незаконно, поскольку обличитель не может быть привлечен к дисциплинарному наказанию.

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В мае 2016 года Гольник обратилась к правоохранителям с тем, что мэр Полтавы Александр Мамай пытался вне судебного зала решить вопрос открытого против него дела по подозрению в коррупции. 22 ноября 2017 года на Гольник напали двое неизвестных и избили. В мае 2018-го дисциплинарная палата Высшего совета правосудия объявила судье Гольник выговор с лишением доплат на 1 месяц. В Transparency International со ссылкой на адвоката Романа Маселко добавили, что ВСП объявила Гольник выговор "за пост в ФБ и участие в заседании Комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции".

Из-за этого судья не смогла принять участие в конкурсе в Антикоррупционный суд.