Суд отпустил Пашинского домой

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский апелляционный суд изменил бывшему депутату Рады Сергею Пашинскому меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил помощник адвоката экс-депутата Андрея Федура.

Срок ареста - до 3 февраля 2020 года.