Суд отпустил Пашинского домой

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Срок ареста - до 3 февраля 2020 года
Киевский апелляционный суд изменил бывшему депутату Рады Сергею Пашинскому меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил помощник адвоката экс-депутата Андрея Федура.
Срок ареста - до 3 февраля 2020 года.
- 31 декабря 2016 года Пашинский, якобы защищаясь от нападения со стороны пьяного гражданина Вячеслава Химикуса, применил огнестрельное оружие. ГПУ открывала дело по этому факту, но позже закрыла его из-за отсутствия состава преступления.
- 4 октября ГБР повторно открыло дело по этому инциденту.
- 7 октября Печерский райсуд Киева решил отправить Пашинского под стражу без альтернативы залога на 60 дней - до 4 декабря.
- 18 октября апелляционный суд оставил Пашинского под стражей.