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10.06.2019, 16:35

Суд отпустил подозреваемого в госизмене крымского судью Чернобука

Суд отпустил подозреваемого в госизмене крымского судью Чернобука - Фото
Фото: twitter.com/SarganLarysa

В прокуратуре Крыма с решением суда не согласны

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене бывшего главу Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Апелляционный суд отменил постановление Голосеевского райсуда Киева, которым был продлен срок содержания подозреваемого под стражей.

В прокуратуре сообщили, что позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 года Верховный суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года об увольнении судьи.

Однако, отмечают в прокуратуре, в соответствии с законом о судоустройстве и статусе судей отмена постановления Рады не является основанием для восстановления судьи в должности.

В прокуратуре считают, что вопрос увольнения судьи относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

Чернобука задержали 3 ноября 2018 года в Киеве.

По информации ГПУ, Чернобук вел подрывную деятельность в Крыму: помогал России и ее представителям в переходе судов полуострова на осуществление правосудия на основании законодательства государства-агрессора.

 

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Теги: Крым, госизмена, судья, валерий чернобук
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