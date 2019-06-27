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27.06.2019, 11:30

Суд отстранил мэра Василькова от должности

Суд отстранил мэра Василькова от должности - Фото
Владимир Сабадаш (фото - личный Facebook)

Сабадаша подозревают по трем статьям УК

Печерский районный суд Киева отстранил городского главу Василькова Владимира Сабадаша от должности. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уголовное дело против него начали в апреле по подозрению в подкупе избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы "Забота". Людям раздавали по 1000 грн.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства - Сабадаш не должен покидать границы города, обязан сообщать полиции о смене места жительства, а также должен воздержаться от общения со свидетелями.

Ему объявили о подозрении по трем статьям: ч. 3 ст. 27 (организация или руководство преступлением), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым методом паспортом или другим важным личным документом).

26 июня на сайте Администрации президента обнародовали краткие биографические справки кандидатов на должности глав восьми областных госадминистраций, которых поддержал Кабмин.

 

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Теги: васильков, владимир сабадаш
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