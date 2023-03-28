Суд по изнасилованию в Закарпатье: Высший совет правосудия "не будет никого покрывать"

Высший совет правосудия "не собирается никого покрывать" в ситуации со скандально мягким приговором по итогам судебного разбирательства случая группового изнасилования подростками в Закарпатье. Об этом заявил член ВСП Роман Маселко.

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Как написал Маселко, в судебном производстве "действительно была изменена квалификация преступления с более тяжкого (изнасилование) на менее тяжкое (сексуальное насилие)", и "именно это позволило применить к насильникам относительно мягкое наказание". Однако, отмечает член ВСП, это произошло не по инициативе суда, а в результате действий стороны обвинения (прокурорами), после чего судья уже не могла применить более тяжелую квалификацию.

"Назначая наказание, судья была существенно ограничена позицией прокуроров и должна была учитывать действия обвиняемых (искреннее раскаяние) и мнение потерпевшей", – утверждает Маселко.

Он подчеркивает, что "к судье тоже есть вопросы", однако ВСП вправе проверить ее действия только через возбуждение дисциплинарного производства, а оно может быть открыто, только если будет подана дисциплинарная жалоба, так как "закон не дает ВСП права самостоятельно начинать проверку судьи".

"Если на судью будет жалоба, то ВСП обеспечит ее объективное рассмотрение, как только возобновится дисциплинарная практика. Мы не собираемся никого покрывать", – заявил Маселко.

Как ранее сообщалось, в селе Верхние Ворота в Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали свою также несовершеннолетнюю знакомую, снимая это на видео. На суде все трое признали свою вину.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда Закарпатской области присудила виновным по пять лет лишения свободы, однако освободила всех троих от наказания, назначив испытательный срок на два года. Как отметил офис омбудсмена, приговор был вынесен по статье УКУ о сексуальном насилии "без проникновения", а не по статье об изнасиловании.

В офисе генпрокурора 27 марта заявили, что прокуратура готовит обжалование приговора.

Сергій Бережний

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