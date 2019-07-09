Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 20:01

Суд принял решение по иску Кузьмина к Парубию

Суд принял решение по иску Кузьмина к Парубию - Фото
Ренат Кузьмин (фото - скриншот видео)

По мнению суда, указанные заявления Парубия как председателя ВР не были формой политической агитации

Окружной административный суд Киева отказал бывшему заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину в удовлетворении иска к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады Украины во время проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по мнению суда, указанные заявления Парубия как председателя ВР не являются формой политической агитации, а его слова не освещают деятельности ответчика, как кандидата в народные депутаты.

В суде информируют, что спор возник по поводу правовых отношений, связанных с избирательным процессом, поэтому дело было рассмотрено в течение двух дней после поступления искового заявления.

Информация о поступлении иска Кузьмина в суд появилась сегодня утром. Среди требований иска - признание противоправным обращение Парубия в Генпрокуратуру, СБУ, ГПСУ с требованием предоставить сведения о проживании Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечения им границы. Кузьмин оспаривал действия Парубия во время утреннего пленарного заседания Рады 3 июля, поскольку считает, что тот в качестве кандидата в нардепы "превысил предоставленные ему законом полномочия" председателя Верховной Рады и народного депутата.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, по его словам, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ренат Кузьмин, андрей парубий, иск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 