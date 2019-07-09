Суд принял решение по иску Кузьмина к Парубию

Ренат Кузьмин (фото - скриншот видео)

Окружной административный суд Киева отказал бывшему заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину в удовлетворении иска к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады Украины во время проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по мнению суда, указанные заявления Парубия как председателя ВР не являются формой политической агитации, а его слова не освещают деятельности ответчика, как кандидата в народные депутаты.

В суде информируют, что спор возник по поводу правовых отношений, связанных с избирательным процессом, поэтому дело было рассмотрено в течение двух дней после поступления искового заявления.

Информация о поступлении иска Кузьмина в суд появилась сегодня утром. Среди требований иска - признание противоправным обращение Парубия в Генпрокуратуру, СБУ, ГПСУ с требованием предоставить сведения о проживании Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечения им границы. Кузьмин оспаривал действия Парубия во время утреннего пленарного заседания Рады 3 июля, поскольку считает, что тот в качестве кандидата в нардепы "превысил предоставленные ему законом полномочия" председателя Верховной Рады и народного депутата.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, по его словам, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.