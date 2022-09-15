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Суд продлил арест "куму Путина" Виктору Медведчуку

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 16:13
Суд продлил арест
Виктор Медведчук (Фото - Telegram Zelenskiy / Official)

Лычаковский районный суд Львова продлил до 14 ноября меру пресечения в виде ареста для Виктора Медведчука. Об этом решении суд сообщил в Facebook.

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С 23 июня в Лычаковском райсуде Львова проходят закрытые судебные слушания по уголовному производству, в рамках которого Медведчуку объявлено о подозрении в государственной измене и разграблении национальных богатств. Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, в 2015 году Медведчук вместе с депутатом Тарасом Козаком (он сейчас находится за границей) передали России всю материальную и документальную базу о нефтегазовом участке "Глубокая" с ресурсами на сумму свыше 38 млрд грн.

Второй эпизод – передача Медведчуком в 2020 году Козаку в Россию секретных сведений о скрытом военном подразделении Вооруженных Сил Украины, его боевой подготовке, личном составе.

Третий эпизод – разработка антиукраинского проекта "Промінь", направленного на создание сети влияния среди трудовых мигрантов-украинцев, работающих в России.

На парламентских выборах 2019 Медведчук был избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Оппозиционная платформа – За життя

Дочь Медведчука Дарина – крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой. Таким образом, Виктор Медведчук является кумом российского диктатора.

Сергій Бережний
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