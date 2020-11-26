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Суд рассмотрит иск Батькивщины к НАПК о лишении партии госфинансирования

26.11.2020, 16:25
Суд рассмотрит иск Батькивщины к НАПК о лишении партии госфинансирования - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Батькивщины к Национальному агентству предотвращения коррупции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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НАПК лишило Батькивщину финансирования из бюджета начиная с четвертого квартала 2020 года, после того как выявила в ее отчете нарушения.

Батькивщина просит ОАСК признать действия НАПК противоправными и отменить распоряжение об остановке госфинансирования.

Суд решил рассматривать дело по упрощенной процедуре без уведомления участников.

ОАСК отказался останавливать действие распоряжения НАПК в качестве обеспечения по иску.

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Денис Юдин
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