Суд рассмотрит иск Батькивщины к НАПК о лишении партии госфинансирования

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Батькивщины к Национальному агентству предотвращения коррупции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

НАПК лишило Батькивщину финансирования из бюджета начиная с четвертого квартала 2020 года, после того как выявила в ее отчете нарушения.

Батькивщина просит ОАСК признать действия НАПК противоправными и отменить распоряжение об остановке госфинансирования.

Суд решил рассматривать дело по упрощенной процедуре без уведомления участников.

ОАСК отказался останавливать действие распоряжения НАПК в качестве обеспечения по иску.

Читайте также: В НАПК заявили, что не могут проверить финансирование Партии Шария. Причина – решение КСУ

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.