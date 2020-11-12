В НАПК заявили, что не могут проверить финансирование Партии Шария. Причина – решение КСУ

Журналисты Bihus.info ранее опубликовали расследование, в котором сообщалось, что Партия Шария через общественные организации финансируется БРСМ-Нафта

Национальное агентство по противодействию коррупции не может проверить информацию о финансировании сетью автозаправочных станций БРСМ-Нафта Партии Шария из-за решения Конституционного суда, который признал неконституционными отдельные полномочия агентства. Об этом сообщила пресс-служба агентства в комментарии Радио Свобода.

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В НАПК уточнили, что проект журналистских расследований Наші гроші обратился к ним с заявлением о возможных нарушениях закона Партией Шария.

Политсила, по состоянию на 11 ноября, еще не подавала финансовый отчет в агентство – из-за карантина срок подачи отчетов за первый, второй и третий кварталы 2020-го продлен до 9 февраля 2021 года.

СПРАВКА. Шарий – экс-журналист, бежавший из Украины в 2012-м и получивший убежище в Литве. В мае 2011-го у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил травматический пистолет: ему предъявили обвинения в "грубом нарушении общественного порядка". Его обвиняли и в инсценировке покушения на себя: в июне 2011-го он якобы сам обстрелял свое авто из ружья и сообщил, что на него покушались. Позднее полиция сняла его с розыска. Сейчас живет в Евросоюзе. Ведет политический блог в YouTube, критикуя власти Украины. Летом 2019-го объявил о создании партии. Проходной барьер в Раду она не преодолела.

12 октября 2020-го журналисты журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Партию Шария финансируют люди, близкие к сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта – деньги для этого якобы "прогонялись" через общественные организации.

27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.

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Станислав Стороженко

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