В НАПК заявили, что не могут проверить финансирование Партии Шария. Причина – решение КСУ
Журналисты Bihus.info ранее опубликовали расследование, в котором сообщалось, что Партия Шария через общественные организации финансируется БРСМ-Нафта
Национальное агентство по противодействию коррупции не может проверить информацию о финансировании сетью автозаправочных станций БРСМ-Нафта Партии Шария из-за решения Конституционного суда, который признал неконституционными отдельные полномочия агентства. Об этом сообщила пресс-служба агентства в комментарии Радио Свобода.
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В НАПК уточнили, что проект журналистских расследований Наші гроші обратился к ним с заявлением о возможных нарушениях закона Партией Шария.
Политсила, по состоянию на 11 ноября, еще не подавала финансовый отчет в агентство – из-за карантина срок подачи отчетов за первый, второй и третий кварталы 2020-го продлен до 9 февраля 2021 года.
- 12 октября 2020-го журналисты журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Партию Шария финансируют люди, близкие к сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта – деньги для этого якобы "прогонялись" через общественные организации.
- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
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