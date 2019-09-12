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Суд разрешил заочное расследование против экс-нардепа Бакулина

Суд разрешил заочное расследование против экс-нардепа Бакулина - Фото
Евгений Бакулин (Фото: пресс-служба Нафтогаза)
12.09.2019, 17:22

Бывшего депутата подозревают в хищении госсредств

Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении объявленного в розыск нардепа 8-го созыва от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Об этом говорится в решении суда от 9 сентября, передает LIGA.net.

Экс-нардепа подозревают в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества группой лиц, а также в легализации средства и служебной подделке. Бакулин возглавлял Нафтогаз с марта 2010 по март 2014 года. Нардепу предъявили подозрения по делу так называемых "вышек Бойко", а именно в нанесении ущерба бюджету на $4 млрд. Но тогда Бакулин вышел под залог в 10 млн грн и уехал из Украины.

Теперь экс-нардеп подозревается в хищении из госбюджета более $100 млн при закупке тех самых вышек.

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заочное расследование Евгений Бакулин суд оппоблок
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