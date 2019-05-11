Суд решил не запрещать Парубию подписать языковой закон

Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Окружной административный суд Киева постановил отказать в обеспечении иска о запрете спикеру парламента Андрею Парубию подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд счел, что истец не доказал очевидную противоправность действий спикера и не предоставил ни одного доказательства. Выво админсуда: заявление не обосновано.

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10 мая в суд поступило соответствующее заявление от ОО Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной (Ирина Бережная - бывший народный депутат от Партии регионов, - ред.)

В частности, истец просил суд запретить Парубию подписывать закон и направлять его на подпись президенту Петру Порошенко, а также запретить дальнейшее официальное опубликование указанного закона.