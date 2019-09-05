Суд США принял решение в деле лоббиста Януковича

Грегори Крейг (Фото: Al Jazeera English/Youtube)

Бывший советник Белого дома, юрист Грегори Крейг, в среду был признан невиновным во лжи о работе на правительство Украины во времена Януковича. Об этом сообщает Reuters.

Суд присяжных посчитал, что Крейг не вводил в заблуждение Министерство юстиции США и не нарушал правила лоббистской деятельности.

По версии следствия, Крейг передал корреспонденту The New York Times Дэвиду Сенгеру доклад, в котором юристы Skadden Arps, в том числе и сам Крейг, исследовали дело в отношении Юлии Тимошенко. В докладе действия правительства Януковича подавались позитивно, как борьба с коррупцией. Прокуратура просила для Крейга 5 лет заключения.

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