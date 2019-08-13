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Лоббисту Януковича предъявили обвинение в США

Лоббисту Януковича предъявили обвинение в США - Фото
Грегори Крейг (Фото: Al Jazeera English/Youtebe)
13.08.2019, 06:59

Бывшего юриста Обамы обвиняют в том, что он помогал отбеливать правительство Януковича в деле Тимошенко

Бывший советник Белого дома, юрист Грегори Крейг предстанет перед судом по обвинению во лжи Министерству юстиции США, сообщает Politico.

Прокуратура США обвиняет Крейга в нарушении правил лоббистской деятельности, основываясь на докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

По версии следствия, Крейг передал корреспонденту The New York Times Дэвиду Сенгеру доклад, в котором юристы Skadden Arps, в том числе и сам Крейг, исследовали дело в отношении Юлии Тимошенко. В докладе действия правительства Януковича подавались позитивно, как борьба с коррупцией.

Защита Крейга утверждает, что передача доклада журналисту не была частью игры с прессой, что он рассчитывал на опыт журналиста, способного уловить "неоднозначность" доклада о преследовании Тимошенко. Следствие, однако, ссылается на похвальный отзыв в адрес Крейга со стороны Пола Манафорта, политического консультанта Януковича. "Люди в Киеве очень счастливы. Вы тот самый человек", - писал Манафорт Крейгу.

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