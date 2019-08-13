Лоббисту Януковича предъявили обвинение в США

Бывший советник Белого дома, юрист Грегори Крейг предстанет перед судом по обвинению во лжи Министерству юстиции США, сообщает Politico.
Прокуратура США обвиняет Крейга в нарушении правил лоббистской деятельности, основываясь на докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.
По версии следствия, Крейг передал корреспонденту The New York Times Дэвиду Сенгеру доклад, в котором юристы Skadden Arps, в том числе и сам Крейг, исследовали дело в отношении Юлии Тимошенко. В докладе действия правительства Януковича подавались позитивно, как борьба с коррупцией.
Защита Крейга утверждает, что передача доклада журналисту не была частью игры с прессой, что он рассчитывал на опыт журналиста, способного уловить "неоднозначность" доклада о преследовании Тимошенко. Следствие, однако, ссылается на похвальный отзыв в адрес Крейга со стороны Пола Манафорта, политического консультанта Януковича. "Люди в Киеве очень счастливы. Вы тот самый человек", - писал Манафорт Крейгу.
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