Лоббисту Януковича предъявили обвинение в США

Грегори Крейг (Фото: Al Jazeera English/Youtebe)

Бывший советник Белого дома, юрист Грегори Крейг предстанет перед судом по обвинению во лжи Министерству юстиции США, сообщает Politico.

Прокуратура США обвиняет Крейга в нарушении правил лоббистской деятельности, основываясь на докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

По версии следствия, Крейг передал корреспонденту The New York Times Дэвиду Сенгеру доклад, в котором юристы Skadden Arps, в том числе и сам Крейг, исследовали дело в отношении Юлии Тимошенко. В докладе действия правительства Януковича подавались позитивно, как борьба с коррупцией.

Защита Крейга утверждает, что передача доклада журналисту не была частью игры с прессой, что он рассчитывал на опыт журналиста, способного уловить "неоднозначность" доклада о преследовании Тимошенко. Следствие, однако, ссылается на похвальный отзыв в адрес Крейга со стороны Пола Манафорта, политического консультанта Януковича. "Люди в Киеве очень счастливы. Вы тот самый человек", - писал Манафорт Крейгу.

12 апреля федеральный суд США вынес приговор бывшему соратнику Пола Манафорта, Сэму Паттену за отсутствие регистрации в качестве лоббиста и нелегитимную работу в пользу украинского правительства при президентстве Януковича.

8 марта окружной суд штата Вирджиния вынес приговор Полу Манафорту, присудив ему заключение на срок 47 месяцев, а также штраф в размере $50 000. Позднее Манафорта приговорили ещё к 43 месяцам заключения.

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