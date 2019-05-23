Лещенко показал документы Манафорта, рассказав всю историю с ФБР

Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сергей Лещенко собирается передать Генпрокуратуре оригиналы документов, которые якобы были найдены в офисе Пола Манафорта в Киеве: они, по словам нардепа, подтверждают, что политтехнолог из США получил от Партии регионов $750 000 по фейковому контракту о продаже компьютеров. Об этом нон заявил перед допросом в ГПУ.

Лещенко рассказал, что в феврале 2017-го он встретился с IT-предпринимателем, который после Манафорта арендовал офис на Софийской, 4. Тот сообщил, что обнаружил там документы, относящиеся к Манафорту. После этого нардеп вышел на контакт с агентом ФБР Брайаном Эрлом, который расследовал дело экс-премьера Павла Лазаренко, а тот предложил передать материалы одному из агентов ФБР в Киеве.

"После чего я встретился с агентом ФБР и передал ему те документы... Эти документы мне вернули позавчера... поскольку дело Манафорта в Америке завершено", - сказал он.

Лещенко показал журналистам якобы эти документы: две просроченные кредитные карточки, одна на имя Филиппа Гриффина, вторая на имя Леонида Аврашова; компакт-диск с новостями, которые переводились для Манафорта; биография и анкета, которую заполнял Константин Килимник, правая рука Манафорта - на дочь Килимника Ларису, для учебы ее в частной школе в Германии; ее аттестат; анкетные данные людей, которые снимались в рекламе Партии регионов; обращение Януковича к дипломатическим кругам перед выборами.

"Дальше здесь есть документы Партии регионов, на которых есть оригинальные подписи Януковича, Раисы Богатыревой и Бориса Колесникова... Например, кодекс поведения членов Партии регионов. То есть, это политические документы, которые не имеют особой ценности для следствия", - сказал он, добавив, что наличие этих материалов свидетельствует о достоверности и других документов.

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По его словам, среди всего этого массива документов был контракт, по которому происходило перечисление денег Манафорту от Партии регионов - с печатями и подписями.

"Это документ, который подтверждает правдивость черной бухгалтерии Партии регионов, - сказал Лещенко, продемонстрировав инвойс от 14 октября 2009 года. - И в черной бухгалтерии ПР есть платеж, который содержит приметку, что это для Манафорта, на такую же сумму - 750 тысяч долларов".

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По его словам, речь идет о фейковом контракте, согласно которому Манафорт получил на счет банка в Александрии $750 000 от Януковича под видом продажи компьютеров.

"Эти деньги на счет Манафорта поступили со счета оффшорной компании, которая называется Неокомп Системз Лимитед, Белиз... То есть, он получал деньги под видом продажи компьютеров, получил деньги от белизского офшора, который имел счет в Киргизстане, а сам Киргизстан в те годы имел репутацию одной из черных дыр, где отмывались деньги", - пояснил он.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он сразу не передал эти материалы в ГПУ, а принес их только сейчас, Лещенко отметил, что речь идет о мошенничестве гражданина США, поэтому он отдал документы ФБР.

"После того как преступление Манафорта доказано в Америке, почему бы Украине не подать требование на возвращение этих денег Украине?", - сказал он.

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