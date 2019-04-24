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24.04.2019, 11:46

Бывшего главу кампании Трампа перевели в тюрьму строгого режима

Бывшего главу кампании Трампа перевели в тюрьму строгого режима - Фото
Пол Манафорт (фото - EPA)

Манафорта посадили на 7,5 лет

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Бывшего главу избирательной кампании американского президента, политтехнолога Пола Манафорта перевели в тюрьму строгого режима в Пенсильвании, сообщает NBC News.

Он осужден по нескольким обвинениям – за мошенничество, уклонение от уплаты налогов и заговор на 7,5 лет (сначала ему дали четыре года, позже еще 3,5 за заговор). Ожидаемая дата освобождения – 25 декабря 2024 года.

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Отмечается, что федеральные заключенные, согласно законам США, должны отбыть не менее 85% своего срока, прежде чем будут иметь право на досрочное освобождение.

8 марта президент Дональд Трамп заявил, что "очень сочувствует" бывшему главе своей кампании. Согласно отчету по итогам расследования российского вмешательства в выборы спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт может быть ключевым свидетелем, однако политтехнолог отказывается сотрудничать со следствием, поскольку, вероятно, ждет помилования от президента.

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Теги: пол манафорт, тюрьма
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