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08.03.2019, 23:34

Трамп – о приговоре Манафорта: Очень сочувствую

Трамп – о приговоре Манафорта: Очень сочувствую - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент сочувствует своему осужденному бывшему политтехнологу, но сговор с россиянами в очередной раз отрицает

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень сочувствует" своему экс-политтехнологу Полу Манафорту, но при этом "сговора с русскими у него не было". С таким заявлением он выступил перед журналистами до отлета в штат Алабами, передает Укринформ.

"Я думаю, это было очень, очень сложное время для него (Манафорта – ред.)", - отметил президент Трамп.

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Ранее сегодня сообщалось, что суд приговорил Манафорта к почти четырем годам тюрьмы. Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе, - уклонение от уплаты налогов, сокрытие иностранных счетов и мошенничество. 

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Теги: суд, пол манафорт, дональд трамп, срок
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