Трамп – о приговоре Манафорта: Очень сочувствую

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень сочувствует" своему экс-политтехнологу Полу Манафорту, но при этом "сговора с русскими у него не было". С таким заявлением он выступил перед журналистами до отлета в штат Алабами, передает Укринформ.

"Я думаю, это было очень, очень сложное время для него (Манафорта – ред.)", - отметил президент Трамп.

Реклама

Ранее сегодня сообщалось, что суд приговорил Манафорта к почти четырем годам тюрьмы. Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе, - уклонение от уплаты налогов, сокрытие иностранных счетов и мошенничество.