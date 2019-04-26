У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По словам президента США, американский генпрокурор сейчас изучает данные о том, что сотрудники НАБУ "пытались повлиять на исход американских выборов"

Реклама
Реклама

Генпрокурор США Билл Барр изучает информацию о том, что украинские правоохранители якобы пытались влиять на результаты американских выборов в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News.

Трамп уточнил, что речь идет о "сливе" данных о Поле Манафорте, тогдашнем руководителе его избирательной кампании.

Реклама

На вопрос ведущего, должны ли американцы увидеть результаты продолжающегося в Украине расследования того, работали ли ее правоохранители с командой Клинтон, Трамп ответил: "Думаю, да".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ ведет расследование - был ли у правоохранителей Украины умысел повлиять на предвыборные настроения в 2016 году в США в пользу Клинтон через компрометирующий "слив" финансовой документации о Манафорте.

В НАБУ заявили, что эти слова Луценко (о том, что НАБУ могло повлиять на выборы президента США) не соответствуют действительности.

"Компетенция НАБУ - изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников. Поэтому никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро", - сообщила пресс-служба.

В НАБУ считают, что и генпрокурор об этом знает, поскольку все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя ЦИКа) еще в июне 2017 года были переданы в департамент специальных расследований ГПУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пол манафорт, дональд трамп, гпу, выборы, набу, юрий луценко, видео, хиллари клинтон, Билл Барр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Журнал People назвал "самую красивую женщину" Земли: фото и видео
Журнал People назвал "самую красивую женщину" Земли: фото и видео
У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео
У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео
33 года назад взорвался ядерный реактор на ЧАЭС: видео
33 года назад взорвался ядерный реактор на ЧАЭС: видео
ТЭК Нафтогаз озвучил свое предложение России по транзиту газа
На Чернобыльской АЭС завершилось строительство объекта укрытия
Экономика На Чернобыльской АЭС завершилось строительство объекта укрытия
Сологуб: Источники роста экономики нужно искать внутри. Они есть
Экономика Сологуб: Источники роста экономики нужно искать внутри. Они есть
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Журнал People назвал "самую красивую женщину" Земли: фото и видео
Журнал People назвал "самую красивую женщину" Земли: фото и видео
У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео
У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео 10:50
33 года назад взорвался ядерный реактор на ЧАЭС: видео
33 года назад взорвался ядерный реактор на ЧАЭС: видео 08:54
Ельченко: СССР изгнали из Лиги Наций, Россия идет той же дорогой
Ельченко: СССР изгнали из Лиги Наций, Россия идет той же дорогой 07:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 