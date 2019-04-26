У Трампа изучают расследование ГПУ по НАБУ и Клинтон: видео

Генпрокурор США Билл Барр изучает информацию о том, что украинские правоохранители якобы пытались влиять на результаты американских выборов в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News.

Трамп уточнил, что речь идет о "сливе" данных о Поле Манафорте, тогдашнем руководителе его избирательной кампании.

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На вопрос ведущего, должны ли американцы увидеть результаты продолжающегося в Украине расследования того, работали ли ее правоохранители с командой Клинтон, Трамп ответил: "Думаю, да".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ ведет расследование - был ли у правоохранителей Украины умысел повлиять на предвыборные настроения в 2016 году в США в пользу Клинтон через компрометирующий "слив" финансовой документации о Манафорте.

В НАБУ заявили, что эти слова Луценко (о том, что НАБУ могло повлиять на выборы президента США) не соответствуют действительности.

"Компетенция НАБУ - изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников. Поэтому никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро", - сообщила пресс-служба.

В НАБУ считают, что и генпрокурор об этом знает, поскольку все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя ЦИКа) еще в июне 2017 года были переданы в департамент специальных расследований ГПУ.