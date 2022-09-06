Суд увеличил в пять раз залог экс-нардепу Мартыненко. Его подозревают в получении взятки
Высший антикоррупционный суд увеличил размер залога для подозреваемого в отмывании денег и получении неправомерной выгоды бывшего народного депутата Николая Мартыненко с 4,962 млн грн до 24,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Также суд обязал Мартыненко не выезжать из Украины без соответствующего разрешения следователя, прокурора и суда.
Мартыненко подозревают в том, что в июле 2014 года он получил 311 600 евро от руководства чешской компании Skoda JS, занимающейся строительством и обслуживанием атомных электростанций, за лоббирование интересов в Украине.
В то время Мартыненко возглавлял комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу и ядерной политике.
В Чехии по этому же делу предъявлено обвинение шести работникам Skoda JS (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства).
- 28 июля НАБУ сообщило экс-нардепу Мартыненко подозрение в отмывании денег и получении взятки от руководства компании Skoda JS.
- Мартыненко фигурирует еще по одному уголовному делу – о выводе денег из госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" и Энергоатома. Его передали в суд еще в 2018 году, но до сих пор не рассмотрели.
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