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Суд увеличил в пять раз залог экс-нардепу Мартыненко. Его подозревают в получении взятки

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06.09.2022, 17:09
Суд увеличил в пять раз залог экс-нардепу Мартыненко. Его подозревают в получении взятки - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Высший антикоррупционный суд увеличил размер залога для подозреваемого в отмывании денег и получении неправомерной выгоды бывшего народного депутата Николая Мартыненко с 4,962 млн грн до 24,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Также суд обязал Мартыненко не выезжать из Украины без соответствующего разрешения следователя, прокурора и суда.

Мартыненко подозревают в том, что в июле 2014 года он получил 311 600 евро от руководства чешской компании Skoda JS, занимающейся строительством и обслуживанием атомных электростанций, за лоббирование интересов в Украине.

В то время Мартыненко возглавлял комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу и ядерной политике.

В Чехии по этому же делу предъявлено обвинение шести работникам Skoda JS (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства).

  • 28 июля НАБУ сообщило экс-нардепу Мартыненко подозрение в отмывании денег и получении взятки от руководства компании Skoda JS.
  • Мартыненко фигурирует еще по одному уголовному делу – о выводе денег из госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" и Энергоатома. Его передали в суд еще в 2018 году, но до сих пор не рассмотрели.

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Наталія Фреїк
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