UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд в Чехии в три раза уменьшил срок боевику ДНР: не воевал, а работал "на кухне"

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 20:43
Суд в Чехии в три раза уменьшил срок боевику ДНР: не воевал, а работал
Лукаш Новачек (Скриншот видео Novinky)

Высокий суд в Праге смягчил приговор Лукашу Новачеку, осужденному на 20 лет лишения свободы за участие в войне на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Новый приговор – шесть лет заключения. Об этом сообщает Novinky.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

27-летний Новачек следующие шесть лет проведет в тюрьме за участие в тыловой деятельности боевиков гибридной армии России на Донбассе.

Высокий суд в Праге удовлетворил апелляцию Новачека на 20-летний срок за теракт, который осужденный получил в сентябре 2021 года в Пльзене.

Суд переквалифицировал действия Новачека с теракта на участие в террористической группе. Вердикт окончательный.

"Вина подсудимого была однозначно доказана в части его работы в Луганской и Донецкой областях. Подсудимый признает в своем участии в вооруженных формированиях и заявляет, что прошел обучение и попал на кухню", – заявил председатель Апелляционного совета Мартин Зеленка.

Он добавил, что "четких, прямых и конкретных доказательств участия подсудимого в боевых действиях нет".

По словам Зеленки, хвастливые сообщения Новачека в социальных сетях не обязательно соответствуют действительности. Зеленка также упомянул результат психиатрической экспертизы, согласно которому у Новачека есть, в том числе, потребность в признании.

"Если бы я знал, что это считается терроризмом, я бы точно не поехал туда по наущению моей бывшей девушки, – сказал Новачек на заседании суда 11 января. – Это было юношеское безрассудство".

  • В сентябре 2021 года окружной суд города Пльзень вынес Новачеку приговор в виде 20 лет лишения свободы. Его обвинили в теракте и участии в боевых действиях на стороне террористической организации ДНР в 2015 году на востоке Украины. Новачек подал апелляцию на месте.

Читайте также: Гражданину Чехии дали 21 год тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне террористов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс чехия боевик Лукаш Новачек
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 