Суд в Чехии в три раза уменьшил срок боевику ДНР: не воевал, а работал "на кухне"

Высокий суд в Праге смягчил приговор Лукашу Новачеку, осужденному на 20 лет лишения свободы за участие в войне на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Новый приговор – шесть лет заключения. Об этом сообщает Novinky.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

27-летний Новачек следующие шесть лет проведет в тюрьме за участие в тыловой деятельности боевиков гибридной армии России на Донбассе.

Высокий суд в Праге удовлетворил апелляцию Новачека на 20-летний срок за теракт, который осужденный получил в сентябре 2021 года в Пльзене.

Суд переквалифицировал действия Новачека с теракта на участие в террористической группе. Вердикт окончательный.

"Вина подсудимого была однозначно доказана в части его работы в Луганской и Донецкой областях. Подсудимый признает в своем участии в вооруженных формированиях и заявляет, что прошел обучение и попал на кухню", – заявил председатель Апелляционного совета Мартин Зеленка.

Он добавил, что "четких, прямых и конкретных доказательств участия подсудимого в боевых действиях нет".

По словам Зеленки, хвастливые сообщения Новачека в социальных сетях не обязательно соответствуют действительности. Зеленка также упомянул результат психиатрической экспертизы, согласно которому у Новачека есть, в том числе, потребность в признании.

"Если бы я знал, что это считается терроризмом, я бы точно не поехал туда по наущению моей бывшей девушки, – сказал Новачек на заседании суда 11 января. – Это было юношеское безрассудство".

В сентябре 2021 года окружной суд города Пльзень вынес Новачеку приговор в виде 20 лет лишения свободы. Его обвинили в теракте и участии в боевых действиях на стороне террористической организации ДНР в 2015 году на востоке Украины. Новачек подал апелляцию на месте.

Читайте также: Гражданину Чехии дали 21 год тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне террористов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.