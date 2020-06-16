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Суд в Киеве рассмотрит иск Зеленского к Пояркову 30 июня

Суд в Киеве рассмотрит иск Зеленского к Пояркову 30 июня - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.06.2020, 16:30

Телеведущий заявлял, что дело открыли из-за пародии на YouTube, в которой упоминался президент Владимир Зеленский

Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит иск президента Владимира Зеленского к телеведущему Сергею Пояркову. Об этом свидетельствует график заседаний суда. 

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Рассмотрение дела назначено на 13:30. Суть иска - "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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  • 9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань". Тогда речь шла об эфире телеканала. 
  • 28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.
  • 29 января суд отпустил Пояркова под личное обязательство. 
  • 28 мая Пояркову вручили обвинительный акт в деле об угрозах убийством Зеленскому.
Владислав Сердюк
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