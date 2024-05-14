Суд в Курске арестовал активы, ранее принадлежавшие производителю водки "Хортица"
Суд в российском Курске арестовал бывшие активы украинского бизнесмена Евгения Черняка – основателя холдинга Global Spirits, являющегося производителем самой популярной в России водки "Хортица". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Речь идет, в частности, о "Феодосийском заводе коньяков и вин", "Крымском винном доме", ликероводочных заводах "Русский север" в Вологде и "Родник и К" в подмосковных Мытищах, а также дистрибьюторах "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень". Все они ранее принадлежали Черняку.
До весны 2022 года эти заводы и аффилированные с ними компании принадлежали кипрским компаниям, которые участники рынка связывали с Черняком. Global Spirits заявила, что украинский бизнесмен с 2022 года не ведет бизнес в России.
3 июля 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило Черняка в розыск, заочно обвинив в финансировании терроризма за перевод денег на нужды Вооруженным Силам Украины на сумму более 500 млн рублей (около $5,5 млн). И в России, и в Украине ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- 29 декабря 2023 года СБУ сообщила Черняку о подозрении в пособничестве России.
- Он отверг обвинения, заявив, что его компании не ведут бизнес на территории страны-агрессора.
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