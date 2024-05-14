Суд в Курске арестовал активы, ранее принадлежавшие производителю водки "Хортица"

Речь идет об активах Евгения Черняка – основателя холдинга Global Spirits, который является производителем самой популярной в России водки "Хортица"

Евгений Черняк (Фото: Instagram)

Суд в российском Курске арестовал бывшие активы украинского бизнесмена Евгения Черняка – основателя холдинга Global Spirits, являющегося производителем самой популярной в России водки "Хортица". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Речь идет, в частности, о "Феодосийском заводе коньяков и вин", "Крымском винном доме", ликероводочных заводах "Русский север" в Вологде и "Родник и К" в подмосковных Мытищах, а также дистрибьюторах "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень". Все они ранее принадлежали Черняку.

До весны 2022 года эти заводы и аффилированные с ними компании принадлежали кипрским компаниям, которые участники рынка связывали с Черняком. Global Spirits заявила, что украинский бизнесмен с 2022 года не ведет бизнес в России.

3 июля 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило Черняка в розыск, заочно обвинив в финансировании терроризма за перевод денег на нужды Вооруженным Силам Украины на сумму более 500 млн рублей (около $5,5 млн). И в России, и в Украине ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СПРАВКА В холдинг Global Spirits, которым владеет Евгений Черняк, входят, в частности, бренды водки "Хортица", "Мороша" и "Первак". В России их выпускали на заводах "Русский Север" и "Источник", но в 2022 году эти активы были выведены из-под бренда Global Spirits. Коммерсант писал, что до войны "Хортица" и "Мороша" были самыми популярными водочными брендами в России. После начала полномасштабного вторжения в Украину холдинг отозвал лицензии на производство и распространение продукции в России. В холдинг Global Spirits, которым владеет Евгений Черняк, входят, в частности, бренды водки "Хортица", "Мороша" и "Первак". В России их выпускали на заводах "Русский Север" и "Источник", но в 2022 году эти активы были выведены из-под бренда Global Spirits. Коммерсант писал, что до войны "Хортица" и "Мороша" были самыми популярными водочными брендами в России. После начала полномасштабного вторжения в Украину холдинг отозвал лицензии на производство и распространение продукции в России.

29 декабря 2023 года СБУ сообщила Черняку о подозрении в пособничестве России.

Он отверг обвинения, заявив, что его компании не ведут бизнес на территории страны-агрессора.

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