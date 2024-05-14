Суд у Курську заарештував активи, що раніше належали виробнику горілки "Хортиця"

Йдеться про активи Євгена Черняка – засновника холдингу Global Spirits, який є виробником найпопулярнішої в Росії горілки "Хортиця"

Євген Черняк (Фото: Instagram)

Суд у російському Курську арештував колишні активи українського бізнесмена Євгена Черняка – засновника холдингу Global Spirits, який є виробником найпопулярнішої в Росії горілки "Хортиця". Про це повідомляються російські пропагандистські ЗМІ.

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Йдеться, зокрема, про "Феодосійський завод коньяків і вин", "Кримський винний дім", лікеро-горілчані заводи "Російська північ" у Вологді та "Джерельце та К" у Митищах, а також дистриб'ютори "Традиції успіху", "Стандарт якості" та "Новий рівень". Усі вони раніше належали Черняку.

До весни 2022 року ці заводи та афілійовані з ними компанії належали кіпрським компаніям, які учасники ринку пов'язували з Черняком. Global Spirits заявила, що український бізнесмен із 2022 року не веде бізнес у Росії.

3 липня 2023 року Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Черняка в розшук, заочно звинувативши у фінансуванні тероризму за переказ грошей на потреби Збройним Силам України на суму понад 500 млн рублів (близько $5,5 млн). І в Росії, і в Україні йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

ДОВІДКА До холдингу Global Spirits, яким володіє Євген Черняк, входять, зокрема, бренди горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". У Росії їх випускали на заводах "Руський сєвєр" і "Роднік", але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits. Комерсант писав, що до війни "Хортиця" і "Мороша" були найпопулярнішими горілчаними брендами в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну холдинг відкликав ліцензії на виробництво та розповсюдження своєї продукції в Росії. До холдингу Global Spirits, яким володіє Євген Черняк, входять, зокрема, бренди горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". У Росії їх випускали на заводах "Руський сєвєр" і "Роднік", але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits. Комерсант писав, що до війни "Хортиця" і "Мороша" були найпопулярнішими горілчаними брендами в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну холдинг відкликав ліцензії на виробництво та розповсюдження своєї продукції в Росії.

29 грудня 2023 року СБУ повідомила Черняку про підозру в пособництві Росії.

Він відкинув звинувачення, заявивши, що його компанії не ведуть бізнес на території країни-агресора.

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