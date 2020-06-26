Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам заключения - СМИ

Николай Мартыненко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки". Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Перший) со ссылкой на три источника, знакомые с процессом.

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Также, по информации журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Мартыненко приговорили к 28 месяцам тюремного заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания". Павлу Скаленко - 24 месяца тюрьмы.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона, уточняет издание.

Мартыненко решения суда пока не отреагировал. Не ответил "Схемам" на просьбу о комментарии и его помощник. По данным журналистов, его адвокаты в Швейцарии сообщили суду, что подадут апелляцию на это решение.

В конце декабря 2019 г сообщалось, что прокуратура Швейцарии направила в суд дело Мартыненко, которого подозревали в отмывании €2,8 млн. Дело в Швейцарии связано с производством НАБУ и САП, которое сейчас рассматривается Высшим антикоррупционным судом.