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Суд вернул прокурору обвинительный акт против Савченко и Рубана

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 21:43
Суд вернул прокурору обвинительный акт против Савченко и Рубана - Фото
Надежда Савченко и Владимир Рубан

Броварской горрайонный суд вернул прокурору обвинительный акт против бывшего нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которым инкриминируют планирование террористического акта и госпереворота. Об этом в Facebook сообщил адвокат Алексей Шевчук.

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"Дела Савченко-Рубана больше не существует! Акт возвращен! Дело развалено!" – написал адвокат.

Он опубликовал постановление суда о возврате обвинительного акта. По какой причине суд принял такое решение, в документе не уточняется. Шевчук этого также не объясняет. Кроме того в постановлении говорится, что суд отказал прокурору во взятии Савченко и Рубана под стражу.

Суд вернул прокурору обвинительный акт против Савченко и Рубана

Решение может быть обжаловано в апелляции. 

Суд вернул прокурору обвинительный акт против Савченко и Рубана

В свою очередь Савченко написала в Facebook, что обвинительный акт возвращен прокурору "по причине необоснованности обвинения".

Суд вернул прокурору обвинительный акт против Савченко и Рубана
  • Савченко и Рубана подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.
  • 15 апреля 2019 года они были освобождены из-под стражи. 
  • 7 мая 2019 года Броварской горрайонный суд отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения для Савченко и Рубана.



Вадим Ребрина
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Владимир Рубан Надежда Савченко
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