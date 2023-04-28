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Суда Китая и Филиппин едва не столкнулись в Южнокитайском море – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 13:52
Суда Китая и Филиппин едва не столкнулись в Южнокитайском море – видео - Фото
Суда Китая и Филиппин чуть не столкнулись (Скриншот с видео)

Агентство AFP сообщило, что корабль береговой охраны Китая и вдвое меньший катер Филиппин чуть не столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря.

В AFP указали, что китайский корабль перерезал путь филиппинцам, и в это время их журналисты наблюдали за инцидентом с другого филиппинского судна неподалеку.

В свою очередь капитан береговой охраны Филиппин Родель Эрнандес заявил, что китайский корабль приблизился к его катеру на расстояние ~50 м, и лишь скорые действия помогли избежать столкновения.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что инцидент был вызван "умышленными и провокационными действиями" филиппинцев.

СПРАВКА. Конфликт в Южнокитайском море состоит в том, что Китай убеждает в том, что ему принадлежит практически вся акватория. Однако на нее тоже претендуют соседи КНР. В частности территориальную принадлежность островов архипелага Спратли в юго-западной части моря, кроме Китая, оспаривают Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.
Олег Васьків
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Китай Филиппины
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