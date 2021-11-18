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Морской бой | Китайские военные напали на корабли снабжения филиппинцев. Манила протестует

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 13:39
Китайские военные напали на корабли снабжения филиппинцев. Манила протестует - Фото
Десантный корабль USS Harnett County, будущий BRP Sierra Madre, снимок времен Вьетнамской войны (Фото - Wikipedia)

Береговая охрана Китая блокировала два логистических судна из Манилы в Южно-Китайском море, сообщает CNN. Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин "самым решительным образом" осудил действия китайских пограничников.

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Инцидент произошел 16 ноября 2021 года в районе Второй отмели Томаса (Second Thomas Shoal).

Как сообщается, корабли береговой охраны Китая блокировали два корабля снабжения, которые везли горючее и провиант для расположенного на отмели обездвиженного филиппинского десантного корабля Sierra Madre. Китайские корабли применили против грузовых судов водометы, после чего филиппинцы вынуждены были вернуться в Манилу.

Во время инцидента никто не пострадал.

Вторая отмель Томаса (Second Thomas Shoal) на карте региона (скриншот с Google Maps)

Глава МИД Филиппин назвал действия китайской береговой охраны незаконными. Он указал, что атакованные небоевые суда попадают под действие договора о взаимной обороне между Филиппинами и США.

Локсин также призвал Китай отказаться от нагнетания напряженности в регионе. 

СПРАВКА. Инцидент вызван спором о праве на отмель, которая входит в 200-мильную экономическую зону Филиппин (она расположена в 105 морских милях от региона Палаван). В 1999 году филиппинский десантный корабль Sierra Madre (бывший USS Harnett County) был намеренно посажен на Вторую отмель Томаса и стал базой для постоянного присутствия военного флота в этом пункте. Китай оспаривает права Манилы на эту зону Южно-Китайского моря. Постоянный арбитражный суд в Гааге в 2016 году вынес решение по этому вопросу в пользу Филиппин.

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Сергей Бережной
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атолл территориальные претензии Китай Южно-Китайское море Филиппины Теодоро Локсин
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