Морской бой | Китайские военные напали на корабли снабжения филиппинцев. Манила протестует
Береговая охрана Китая блокировала два логистических судна из Манилы в Южно-Китайском море, сообщает CNN. Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин "самым решительным образом" осудил действия китайских пограничников.
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Инцидент произошел 16 ноября 2021 года в районе Второй отмели Томаса (Second Thomas Shoal).
Как сообщается, корабли береговой охраны Китая блокировали два корабля снабжения, которые везли горючее и провиант для расположенного на отмели обездвиженного филиппинского десантного корабля Sierra Madre. Китайские корабли применили против грузовых судов водометы, после чего филиппинцы вынуждены были вернуться в Манилу.
Во время инцидента никто не пострадал.
Глава МИД Филиппин назвал действия китайской береговой охраны незаконными. Он указал, что атакованные небоевые суда попадают под действие договора о взаимной обороне между Филиппинами и США.
Локсин также призвал Китай отказаться от нагнетания напряженности в регионе.
СПРАВКА. Инцидент вызван спором о праве на отмель, которая входит в 200-мильную экономическую зону Филиппин (она расположена в 105 морских милях от региона Палаван). В 1999 году филиппинский десантный корабль Sierra Madre (бывший USS Harnett County) был намеренно посажен на Вторую отмель Томаса и стал базой для постоянного присутствия военного флота в этом пункте. Китай оспаривает права Манилы на эту зону Южно-Китайского моря. Постоянный арбитражный суд в Гааге в 2016 году вынес решение по этому вопросу в пользу Филиппин.
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