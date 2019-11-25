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Судебная охрана начала охранять ВАСУ

Судебная охрана начала охранять ВАСУ - Фото
(Фото: Служба судебной охраны)
25.11.2019, 17:10

Кроме того, под охрану службы перешли еще три суда, а всего их будет 850

Сегодня, 25 ноября, сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области взяли под постоянную охрану помещения Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба судебной власти.

Под охрану перешли все три помещения в Киеве: на пр. Победы, Крещатике и в пер. Крестовом. Также взяты под охрану Печерский и Шевченковский суды Киева и Броварской районный суд Киевской области.

Служба должна поддерживать общественный порядок в суде, охранять помещения, обеспечивать личную безопасность судей и участников судебного процесса. Сотрудники службы имеют право применять оружие, меры физического воздействия и спецсредства в случаях угрозы жизни судей, участников процесса и собственной. Численность установлена в количестве более 14000 человек, под охрану службы должны перейти более 850 объектов судебной власти.

Ранее ВАСУ охраняла Нацгвардия.

  • В феврале 2018 года глава МВД Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. По его словам, из-за "саботажа судей и судебной администрации" он будет вносить проект постановления Кабмина о прекращении охраны судов НП и НГУ.

Читайте также: МВД: Шевченковский райсуд остается под охраной Нацгвардии

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васу судебная охрана служба судебной охраны
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