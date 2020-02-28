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Судья разрешил задержать подозреваемого в похищении и пытках участников Майдана

Судья разрешил задержать подозреваемого в похищении и пытках участников Майдана - Фото
Евромайдан
28.02.2020, 20:39

Следственный судья дал разрешение на задержание подозреваемого в похищении и пытках участников Революции достоинства

Сегодня, 28 февраля, следственный судья дал разрешение на задержание подозреваемого в похищении и пытках участников Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что по результатам досудебного расследования уголовного производства по факту похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, действия которой в период января-февраля 2014-го были направлены на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки ее активных участников.

Уточняется, что подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 УК (создание, руководство или участие в преступной организации; незаконное лишение свободы или похищение человека).

Сообщается, что поскольку указанное лицо не явилась на вызов, получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются все необходимые меры.

  • 22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.
  • 11 января в ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана.

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Медведева Наталия
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