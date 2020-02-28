Судья разрешил задержать подозреваемого в похищении и пытках участников Майдана

Сегодня, 28 февраля, следственный судья дал разрешение на задержание подозреваемого в похищении и пытках участников Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что по результатам досудебного расследования уголовного производства по факту похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, действия которой в период января-февраля 2014-го были направлены на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки ее активных участников.
Уточняется, что подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 УК (создание, руководство или участие в преступной организации; незаконное лишение свободы или похищение человека).
Сообщается, что поскольку указанное лицо не явилась на вызов, получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются все необходимые меры.
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