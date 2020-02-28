Судья разрешил задержать подозреваемого в похищении и пытках участников Майдана

Евромайдан

Сегодня, 28 февраля, следственный судья дал разрешение на задержание подозреваемого в похищении и пытках участников Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что по результатам досудебного расследования уголовного производства по факту похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, действия которой в период января-февраля 2014-го были направлены на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки ее активных участников.

Уточняется, что подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 УК (создание, руководство или участие в преступной организации; незаконное лишение свободы или похищение человека).

Сообщается, что поскольку указанное лицо не явилась на вызов, получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются все необходимые меры.

вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий , пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко . 22 января 2014 года

11 января в ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана.

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