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13.02.2019, 22:52

Судью, который выносил приговор Януковичу, отстранили

Судью, который выносил приговор Януковичу, отстранили - Фото
Фото: slidstvo.inf

Валасатия привлекли к дисциплинарной ответственности и отстранили от работы на полгода

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Высший совет правосудия отстранил от работы судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который был в коллегии судей, рассматривавших дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Решение об отстранении Валасатия обнародовали на сайте совета 13 февраля.

В соответствии с ним, судью привлекли к дисциплинарной ответственности и отстранили от работы на полгода. Валасатия также лишили права получать доплаты и обязали пройти курсы повышения квалификации.

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Причина отстранения в решении не указана.

По данным Слідство.Інфо, Валасатия отстранили за многочисленные дисциплинарные нарушения. Жалобу на него подали еще в сентябре 2017 года.

Также, сообщается, что судью обвиняют в некорректном поведении во время судебного процесса: он допускал неуважительные и некорректные высказывания в адрес истца.

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24 января районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича до 13 лет тюрьмы.

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Теги: высший совет правосудия, виктор янукович, Константин Васалатий, отстранение
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