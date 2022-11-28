Сунак: Британия сохранит или увеличит военную помощь Украине. И поддержит ПВО – Reuters

Великобритания сохранит или увеличит военную помощь для Украины, а также окажет поддержку системе противовоздушной обороны. Об этом заявит в речи в понедельник британский премьер Риши Сунак, передает Reuters.

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"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку для противовоздушной обороны", – скажет он.

Сунак пообещает, что останется неизменной политика в отношении Украины, которую проводили его предшественники Борис Джонсон и Лиз Трасс.

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При этом Британия должна совершить "эволюционный скачок" в подходе к внешней политике, отметит премьер.

"Это означает обеспечение более сильной экономики внутри страны – потому что она является основой нашей силы за рубежом. И это значит противостоять нашим конкурентам не с помощью большой риторики, а с помощью твердого прагматизма", – скажет он.

Сунак также назовет Китай "системным вызовом" и "наибольшей государственной угрозой" для экономической безопасности Британии.

27 ноября Великобритания подтвердила, что поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2 c лазерным наведением.

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Марко Сировой

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